В Коломне ветерану спецоперации вручили адаптивную одежду

В Коломне ветеран боевых действий получил первый комплект адаптивной одежды в рамках расширенной программы фонда «Защитники Отечества». Инициативу по дополнительной поддержке военнослужащих ранее одобрил президент России Владимир Путин, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Президент России Владимир Путин поддержал инициативу председателя фонда «Защитники Отечества» Анны Цивилевой о дополнительной помощи в адаптации военнослужащих, вернувшихся с фронта. Фонд получил возможность бесплатно обеспечивать ветеранов адаптивной одеждой, что помогает им чувствовать себя увереннее и комфортнее в повседневной жизни.

Как уточнила социальный координатор фонда в Коломне Наталья Илясова, перечень технических средств реабилитации расширили. В него вошли летние, зимние и демисезонные комплекты адаптивной одежды для повседневной носки, занятий спортом и комплексной реабилитации. Каждый комплект может включать до 12 позиций.

Первым получателем стал коломенский ветеран Алексей Коньков. Социальные координаторы фонда помогли ему оформить необходимые документы.

«Для оформления заявки на получение адаптивной одежды ветерану необходимо обратиться к социальному координатору по адресу: Коломна, улица Уманская, дом 20, кабинет 16», — пояснила Наталья Илясова.

Обратиться за консультацией могут все ветераны, нуждающиеся в такой мере поддержки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о работе филиала фонда «Защитники Отечества». Он подчеркнул, что там работают профессиональные специалисты и ищут способы решить каждый запрос.

«Центры (помощи семьям участников СВО — ред.) работают, и ключевое, чтобы они работали стабильно, с такой же эмпатией и временем. <…> Именно с этой целью был создан государственный фонд «Защитники Отечества», где работают профессиональные специалисты и помогают большому количеству ребят и семей. Справка это, протезирование — самые разные запросы», — сказал Воробьев.