В Коломне в сентябре пройдет конференция «Сохранение малых исторических городов»

17–20 сентября в Коломне состоится XVI Всероссийская конференция «Сохранение и возрождение малых исторических городов и сельских поселений: проблемы и перспективы. Комплексные программы развития». Об этом сообщает пресс-служба Главного управления культурного наследия Подмосковья.

Организаторами конференции выступают правительство Московской области, администрация городского округа Коломна, Российская ассоциация реставраторов при поддержке Минкультуры РФ.

В ходе работы конференции будут обсуждаться следующие вопросы: совершенствование законодательного и методического обеспечения сохранения, возрождения и развития малых исторических городов и сельских поселений России, проблемы сохранения исторической городской среды и пути их решения, ресурсы развития малых исторических городов и сельских поселений, комплексное сохранение и мероприятия устойчивого развития исторических поселений, вовлечение общественности и бизнеса в указанные процессы, программы обучения для муниципальных служащих, международный опыт по рассматриваемой тематике.

В июне 2025 года председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение об утверждении плана мероприятий по реализации в 2025–2027 годах Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года. Принятое решение направлено на создание условий для сохранения духовных и нравственных ценностей, защиты исторической памяти и уникального наследия народов России, реализации творческого потенциала жителей страны.

Среди утвержденных мероприятий — сохранение и развитие малых городов и исторических поселений РФ, в рамках которых предусматриваются установление и утверждение предмета охраны, границ территорий и требований к градостроительным регламентам в границах исторических поселений, комплексные меры по разработке градостроительной документации по вопросам строительства и проектов приспособления и использования исторически ценных зданий на их территориях; разработка и реализация программ поддержки культурной инфраструктуры малых городов и сельских поселений, содействующих развитию городской и сельской культурной среды; реализация комплекса программных мер по поддержке культурной инфраструктуры села и малых городов.

«Развитие малых городов входит в число приоритетных задач для властей Подмосковья. Для нас это имеет принципиальное значение», — сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Председатель Российской ассоциации реставраторов Татьяна Черняева отметила, что всероссийские конференции по сохранению и возрождению малых исторических городов и сельских поселений России проводятся с 2009 г.

«За это время конференция зарекомендовала себя как востребованная площадка для обмена положительным опытом по сохранению, градостроительному регулированию и развитию исторических городов. Наши малые исторические города — это наш культурный код, основа самобытности и идентичности нашего народа», — сказала Черняева.

Каждый год конференция проходит в одном из таких городов: Старая Ладога, Великий Устюг, Ростов Великий, Городец, Псков, Елец, Сольвычегодск, Старая Русса, Касимов, Сортавала, Гороховец, Выборг, Торжок, Арзамас.

В 2025 году местом проведения выбрана Коломна. Конференция будет важным практическим мероприятием в рамках подготовки Коломны к празднованию 850-летнего юбилея. Среди основных направлений плана подготовки города к юбилею являются благоустройство, создание комфортной городской среды, развитие туристической инфраструктуры, реставрация объектов культурного наследия, в частности памятника федерального значения Коломенский кремль. Все эти вопросы являются базовыми для рассмотрения в рамках конференции.

Большую работу, направленную на развитие Коломны, проводит местное бизнес-сообщество, при этом сохраняя и подчеркивая уникальность города, а также возрождая культурное наследие. С этим опытом смогут познакомиться участники конференции».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.