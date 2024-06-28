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В Коломне в парке Мира завершают благоустройство территории

В Коломне в конце лета парк Мира вновь начнет встречать гостей. Здесь завершаются масштабные работы по благоустройству в рамках программы «Формирование комфортной городской среды», об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Парк Мира является главной городской зоной отдыха для гостей и жителей Коломны. На всей территории запланировано обновление дорожно-тропиночной сети, системы освещения, установка камер видеонаблюдения, парковой мебели. Оценить преображение парка жители смогут уже в конце лета», — сказал глава округа Александр Гречищев.

Концепцией благоустройства предусмотрена реконструкция исторических элементов благоустройства. В парке обновляют фонтан, прокладывают беговые и велосипедные дорожки. Также в парке появится зона отдыха.

Основные функциональные зоны расположатся в местах, свободных от деревьев. В юго-восточной части участка будет обустроена спортивная зона со скейтпарком. Для посетителей с маленькими детьми обустроят полноценную детскую площадку.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.