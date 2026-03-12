В Коломне в конце марта закроют Митяевский мост из-за паводка

Митяевский наплавной мост через Москву-реку в Коломне временно прекратит работу в третьей декаде марта из-за ожидаемого паводка. Ограничения также возможны на Бобреневском, Голутвинском и Озерском мостах, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Плановую приостановку движения по Митяевскому мосту проведут в связи с подъемом уровня воды выше средних отметок на реках Москва и Ока. Аналогичные меры при необходимости могут ввести на Бобреневском, Голутвинском и Озерском наплавных мостах.

На период паводка транспорт и пешеходов направят по стационарным мостам, расположенным на маршрутах объезда. Схемы движения будут скорректированы с учетом гидрологической обстановки.

Фактические сроки начала паводка зависят от температуры воздуха, интенсивности таяния снега и пропускной способности гидротехнических сооружений.

«Наблюдения за уровнем воды в реках уже сейчас идут в постоянном, круглосуточном режиме. Электронные уровнемеры установлены на реке Москва у Митяевского моста, на Коломенке в поселке Малое Уварово, а также на Оке — у Щуровского моста и в Озерах. Данные с этих устройств автоматически передаются на онлайн-карту. На четверг, 12 марта, уровень воды фиксируется как безопасный», — рассказала руководитель управления экологии городского округа Коломна Мария Красюкова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность устранения рисков с гидротехническими сооружениями для избегания подтоплений.

«Еще один вопрос касается гидротехнических сооружений. У нас всего 1,6 тыс. гидротехнических сооружений. 1 116 — муниципальная собственность. <…> Было обследовано 36 муниципальных ГТС, и соответственно появились у нас красные зоны», — сказал Воробьев.