В Коломне в ГСГУ состоялся первый региональный слет волонтеров инклюзии

На базе Государственного социально-гуманитарного университета (ГСГУ) в подмосковной Коломне состоялся первый региональный слет волонтеров инклюзии, в котором поучаствовали более 600 студентов из 35 образовательных организаций региона.

Волонтерское движение в ГСГУ активно развивается, но подобный слет провели впервые. Представители региональных вузов собрались, чтобы поделиться опытом накопленных инклюзивных практик. Мероприятие проводилось как в очном, так и в онлайн-форматах.

Слет волонтеров объединил студентов колледжей, техникумов и вузов, а также добровольцев, которые хотели научиться делать мир более доступным для людей с особенностями физического и ментального развития.

«Учителя должны не только передавать знания, но и помогать детям чувствовать себя равными среди равных. Наш вуз вносит значительный вклад в развитие инклюзии. На педагогическом факультете действует Школа инклюзивного образования. Ежегодно волонтеры участвуют в состязаниях „Абилимпикс“. Важно постоянно поддерживать людей с ОВЗ. Форум собрал людей, которые осознают важность своей работы и стремятся помочь тем, кто в этом нуждается», — обратилась к участникам ректор Жанна Константиновна Леонова.

После торжественной церемонии участники слета волонтеров инклюзии разделились по площадкам, где проходили различные мастер-классы. Ребята могли не только учиться оказывать помощь людям с особенностями развития, но и на непродолжительное время примерить их роль на себя, чтобы прочувствовать и лучше понять, как можно им помочь.

Волонтеры сидя играли в волейбол, учились пользоваться тростью для слепых и с повязкой на глазах работали на кухне. Благодаря таким практикам многие студенты убедились в том, что хотят приносить больше пользы и помощи тем, кто в этом по-настоящему нуждается.

«Люди, которые имеют ограниченные возможности, не всегда могут проявить себя на сто процентов. Поэтому так важны волонтеры, которые сопровождают, помогают адаптироваться и, таким образом, создают равные условия. Конечно же, я как волонтер должна знать, как взаимодействовать с людьми, должна понимать их, оказывать ту помощь и поддержку, которую я могу», — поделилась мнением студентка педагогического факультета ГСГУ Мария Васильева.

За восемь лет Школа волонтеров ГСГУ выпустила несколько тысяч воспитанников, которые оказывают помощь людям с инвалидностью. Слет волонтеров — это очередное напоминание, что добровольческая деятельность в сфере инклюзии крайне важна, что она помогает объединить людей разных возрастов и профессий.

Организатором первого слета волонтеров инклюзии выступила вузовская Школа волонтеров социальной инклюзии, а также центр добровольчества «Абилимпикс» Московской области и колледж «Энергия».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам», — сказал он.