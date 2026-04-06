В Коломне уровень воды в реках начал снижаться 6 апреля

Уровень воды в реках городского округа Коломна начал постепенно снижаться по состоянию на утро 6 апреля. За ночь вода отступила на Оке, Москве-реке и Коломенке, при этом половодье продолжается, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

По данным на 6:00 понедельника, 6 апреля, уровень воды в Оке в Озерах снизился на 20 сантиметров, в Щурово — на 8 сантиметров. Москва-река в Коломне отступила на 16 сантиметров, река Коломенка у конькобежного центра — на 5 сантиметров.

«Пиковые значения, которые мы на данный момент наблюдали этой весной, такие. Ока в Озерах пока максимально достигала 107,53 м в субботу, 4 апреля (при критическом уровне 111,0 м), Ока в Щурово — 105,56 м в воскресенье, 5 апреля (критический уровень 118,2 м), Москва-река в Коломне — 106,08 м в субботу, 4 апреля (критический уровень 111,3 м)», — сообщили в центре ЧС администрации городского округа Коломна.

Несмотря на снижение, половодье сохраняется. Мониторинг уровня воды ведется круглосуточно. Два автомобильных и два пешеходных наплавных моста остаются разведенными, в Озерах работает пассажирская переправа через Оку.

Синоптики прогнозируют на этой неделе весенние дожди, что может повлиять на ситуацию. При возникновении чрезвычайной ситуации следует звонить по номеру 112.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность устранения рисков с гидротехническими сооружениями для избегания подтоплений.

«Еще один вопрос касается гидротехнических сооружений. У нас всего 1,6 тыс. гидротехнических сооружений. 1 116 — муниципальная собственность. <…> Было обследовано 36 муниципальных ГТС, и соответственно появились у нас красные зоны», — сказал Воробьев.