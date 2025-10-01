В Коломне стартует новый сезон «Школьной лиги»

В городском округе Коломна открывается новый сезон «Школьной лиги». Впервые этот проект стартовал в Подмосковье в октябре прошлого года. В его рамках проводятся соревнования по четырем видам спорта: шахматы, волейбол, баскетбол 3×3 и футзал, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В сезоне 2025-2026 Коломенской школьной лиги за кубок будут бороться 16 школ.

1 октября в спортивном комплексе им. А.Гринина в Озерах состоится торжественное открытие сезона. В программе: парад школ участниц, жеребьевка команд с участием победителя шоу «Титаны» на ТНТ Николая Бобылева и победителя шоу «Супер Ниндзя. Дети» на СТС Филиппа Молякова, а также товарищеский матч по футзалу между командами Озер и Коломны.

Стоит напомнить, что в первом сезоне проекта в Коломне и Озерах состоялось 28 игр по футзалу, 50 матчей по баскетболу, 24 встречи по шахматам и 48 встреч по волейболу. Помимо основных соревнований, также прошли матчи звезд по баскетболу, турнир по волейболу «Родители-дети» и мастер-класс с двукратным чемпионом России по баскетболу, обладателем Кубка России, победителем Лиги ФИБА Европы, участником Олимпийских игр Виктором Кейру.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.