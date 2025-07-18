В Коломне стартовало благоустройство сквера «Блюдечко»

В исторической части Коломны вблизи стен кремля в конце июля начнется масштабное благоустройство еще одного общественного пространства. Обновление ждет популярное место отдыха у горожан и туристов — сквер «Блюдечко». Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Сквер «Блюдечко» — часть исторического маршрута Коломны. В непосредственной близости от этого общественного пространства расположено 175 архитектурных памятников, включая старинные усадьбы и монастыри. Необычное название сквера связано с живописными панорамами, открывающимися с этого места.

Ключевым элементом обновления станет «след стены Кремля», который пройдет через весь сквер — будет воссоздан контур разрушенной в XIX веке крепостной стены. Также в сквере появятся прогулочные дорожки, зоны отдыха, смотровые площадки и экспозиции, рассказывающие об истории коломенского кремля и коломенцах прошлых столетий. В проект также включены «следы Косых и Мельничьих ворот» — важных исторических сооружений, эти «следы» тоже будут воссозданы.

Работы в сквере «Блюдечко» завершат к ноябрю 2026 года и проведут при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.

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