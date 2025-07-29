В Коломне стартовало благоустройство бульвара на улице Пионерской

Еще одно общественное пространство в Коломне получит новый облик. Началось благоустройство бульвара на улице Пионерской, который являет собой продолжение сквера имени В. И. Конотопа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Подрядчик уже установил ограждение и выполняет на объекте демонтажные работы. Затем рабочие уложат новое покрытие, проведут озеленение территории, обновят наружное освещение. После реконструкции на бульваре появится архитектурно-художественная подсветка, будут установлены малые архитектурные формы и смонтирована система видеонаблюдения.

«Благоустройство общественных пространств в округе продолжается. Идет обустройство парка 50-летия Октября, Каштановой аллеи, территории у кинотеатра «Горизонт», сквера имени адмирала С. Г. Горшкова в Коломне, карьера «Западный» в Озерах. Работы проводятся по программе губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева», — отметил глава городского округа Коломна Александр Гречищев.

Благоустройство бульвара на улице Пионерской завершится до конца 2025 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что власти региона активно инвестируют в проведение благоустройства. Также он отметил, что перемены в рамках благоустройства должны быть в каждом муниципалитете региона.

«Мы сделаем все возможное, чтобы в каждом муниципалитете были важные перемены. Важно также, чтобы все обязательства, о которых мы договариваемся, тоже выполнялись», – сказал губернатор.

Делитесь новостями и предлагайте темы в специальном чат-боте РИАМО.