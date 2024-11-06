В Коломне создают проект благоустройства дворов с учетом мнения жителей

Дворы в Коломне готовят к благоустройству: территорию возле домов 4, 6, 8, 10, 12, 14, 19 и 21 по улице Макеева капитально обновят в следующем году. Свои пожелания к проекту оставляют местные жители, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Очередную встречу с жильцами провели специалисты управления по благоустройству администрации городского округа Коломна.

Просьбы жильцов, в первую очередь, касаются хозяйственных площадок: люди попросили восстановить во дворах сушилки для белья.

«В наших пятиэтажках не предусмотрены балконы на первых этажах, поэтому мы вывешиваем пледы и постельное белье во дворе. Надеемся, что к нам прислушаются и оставят наши сушилки», — сказала жительница дома № 8 Екатерина.

Кроме того, жильцы обратили внимание организаторов встречи на состояние ограды у спортивной площадки — ее нужно отремонтировать. Нужны людям и дополнительные парковочные места во дворах.

«Еще один важный момент — это обустройство тротуара вдоль длинного проезда, который идет от дома № 14 до улицы Леваневского, 19. Он необходим здесь не только для удобства, но и безопасности жителей», — продолжил заместитель начальника отдела благоустройства администрации городского округа Коломна Артем Шухаев.

Работы по комплексному благоустройству дворов в Коломне и Озерах проходят по государственной программе Московской области «Формирование комфортной городской среды». Все предложения жителей, озвученные на встрече, разработчики проекта пообещали учесть при благоустройстве дворовой территории на улице Макеева.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.