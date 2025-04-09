В Коломне сформируют новый состав Общественного совета по развитию общественных территорий

О начале процедуры формирования нового состава Общественного совета по развитию общественных территорий при главе городского округа Коломна объявили в администрации городского округа Коломна, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Общественный совет формируется на основе добровольного участия в его деятельности граждан, членов общественных объединений, союзов, коммерческих организаций, других организаций и инициативных групп, учреждений, общественных деятелей из числа лиц, достигших возраста 18 лет, на основании личного заявления.

Заявление о включении в состав Общественного совета на имя главы Городского округа Коломна Московской области можно подготовить в свободной форме и направить в администрацию Городского округа Коломна Московской области на адрес электронной почты Fedosova.ON@mosreg.ru.

Стоит добавить, что первый состав Совета в городском округе Коломна был создан в 2020 году. Такие организации сформировали во всех муниципалитетах по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Участниками стали молодые мамы, представители молодежных, спортивных и общественных учреждений, предприниматели и просто неравнодушные жители. Среди основных задач участников общественной организации — контроль качества содержания зеленых зон отдыха, согласование проектов, планов и программ развития парка, информирование жителей о событиях парка: мероприятиях, мастер-классах, тренировках и условиях записи на них, обработка жалоб и предложений.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.