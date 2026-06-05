В Коломне росгвардеец пробежал 20 км на «Эстафете добра»

Сотрудник Коломенского отдела вневедомственной охраны Росгвардии по Подмосковью принял участие в благотворительном забеге «Эстафета добра», который проходит в Коломне с 30 мая по 6 июня. Старший лейтенант полиции Владислав А. преодолел дистанцию в 20 километров чуть более чем за час, сообщает пресс-служба росгвардии Московской области.

Забег объединил более 300 участников. Его цель — привлечь внимание к благотворительности и собрать средства для фонда «Спорт для жизни», который уже 12 лет помогает людям с ограниченными возможностями здоровья заниматься любительским спортом и вести активный образ жизни. По итогам акции собрано свыше 200 тысяч рублей, их направят на реализацию программ фонда.

Владислав регулярно участвует в спортивных и благотворительных мероприятиях. Он имеет опыт выступлений на региональных соревнованиях по бегу и неоднократно становился призером. В ближайших планах сотрудника — участие в полумарафоне «Летопись Победы», который пройдет 5 июля.

«Подобные мероприятия не только поддерживают высокий уровень физической подготовки, но и вносят вклад в реализацию важных социальных инициатив — помогать людям».

Отметил Владислав.

В ведомстве подчеркнули, что участие сотрудника вневедомственной охраны в забеге стало примером активной гражданской позиции и поддержки значимых общественных проектов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.