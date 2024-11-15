В Коломне разработают проект благоустройства набережной Дмитрия Донского

Завершилось голосование за выбор территории для благоустройства в Коломне в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов в сфере создания комфортной городской среды в 2025 году. Всего в онлайн и оффлайн голосовании поучаствовал 3021 человек, из которых 61% проголосовали за набережную Дмитрия Донского, сообщила пресс-служба администрации городского округа Коломна.

Результаты голосования:

Парк по ул. Левшина — 312 голосов; Советская площадь — 651 голос; Детский сквер по ул. Пионерская — 319 голосов; Набережная Дмитрия Донского — 2039 голосов.

Дальше в процессе разработки проекта набережной предстоит активное взаимодействие с жителями. Помимо архитектурных решений жюри конкурса также оценивает и эту часть заявки, поэтому так важно собрать максимальное количество идей и мнений о дальнейшем проекте.

С 15 по 25 ноября открыт сбор предложений по развитию набережной Дмитрия Донского. Оставить свои идеи можно онлайн или очно:

заполнив форму по ссылке: https://forms.gle/mb9Di9wCpPPPCLC68

очно в будни с 8:00 до 17:00 в здании администрации Городского округа Коломна по адресу: Московская область, г. Коломна, Советская площадь, д. 1, каб. 315 (отдел архитектуры).

23 ноября в 13:00 пройдет встреча с жителями в МЦ «Русь». На ней сделают наброски проекта благоустройства, а также обсудят идеи и предложения жителей.

Зарегистрироваться на встречу можно по ссылке: https://forms.gle/ubs7cgSxtbQZtNVX7.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.