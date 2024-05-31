В Коломне идет конкурс для предпринимателей на субсидию более 1,6 млн рублей

Предприниматели, которые займутся доставкой товаров в отдаленные населенные пункты Коломны и Озер, могут получить субсидию. Администрация городского округа приглашает их принять участие в конкурсе.

Сумма субсидии составит более 1,6 млн рублей. По всем вопросам предприниматели могут обратиться в отдел потребительского рынка администрации округа по телефону 8496-615-08-19 (контактное лицо — Калякина Наталья Петровна).

В Московской области работает интерактивная карта доставки продовольственных и промышленных товаров в сельские населенные пункты. Благодаря ей жители могут оперативно узнавать время и периодичность приезда магазина на колесах, место его стоянки и ассортимент.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям обратил внимание на важность сопровождения проектов малого бизнеса.

«Считаем важным и дальше сопровождать все процессы, которые сопутствуют поддержке бизнеса. Я благодарен правоохранительному блоку, прокуратуре, МВД, судебной системе за то, что также внимательно сопровождаются темы, которые позволяют предприятию чувствовать себя уверенно», — сказал губернатор.