В Коломне прошло мероприятие в память о жертвах ДТП

Автоинспекторы территориального подразделения Госавтоинспекции совместно с 6 батальоном 2 полка ДПС и Лабораторией безопасности дорожного движения провели памятное мероприятие на территории церкви Пресвятой Троицы в микрорайоне Щурово, сообщили в пресс-службе администрации городского округа Коломна.

«Настоятель храма протоиерей Алексий Виноградов провел поминальные молебны и призвал верующих беречь себя, своих близких и неукоснительно соблюдать правила безопасного поведения на дорогах», — сообщил инспектор по пропаганде БДД отдела госавтоинспекции УМВД России по г. о. Коломна Анатолий Губин.

Мероприятие прошло в преддверии Всемирного дня памяти жертв дорожно-транспортных происшествий, который отмечается ежегодно в третье воскресенье ноября. В 2024 году это будет 17 ноября.

В России к этой памятной дате традиционно приурочены памятные акции и мероприятия, призванные напомнить о хрупкости человеческой жизни и о том, как важно соблюдать Правила дорожного движения.

Девиз Дня памяти жертв ДТП в 2024 году: Помнить. Поддерживать. Действовать.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что важную роль в обеспечении безопасности в регионе играют современные технологии. Губернатор также особое внимание уделил эффективности работы системы «Безопасный регион».

«Все, что связано с безопасностью наших жителей и в новых микрорайонах, и там, где есть старая застройка, очень важно координировать умело — с применением всех современных технологий. Здесь я, прежде всего, имею ввиду видеонаблюдение — систему „Безопасный регион“, — подчеркнул Воробьев.