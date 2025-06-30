В Коломне прошла стратегическая сессия по цифровой трансформации Подмосковья

В рамках стратегии цифровой трансформации регионов город Коломна стал площадкой для проведения стратегической сессии для представителей администраций городов юго-востока Московской области, передает пресс-служба Сбера.

В работе сессии также приняли участие эксперты в области информационных технологий и цифровых решений. Вместе участники обсудили ключевые направления развития цифровой инфраструктуры, усиление взаимодействия между государственными службами, а также внедрение современных технологий для повышения качества жизни.

«Использование цифровых технологий поможет более оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации, осуществлять мониторинг инфраструктуры и обеспечивать безопасность на улицах города. Кроме этого, планируется развивать системы умного уличного освещения, умной транспортной логистики и управления коммунальными ресурсами», — объяснил управляющий Восточным отделением Среднерусского банка Сбербанка Олег Осипов.

Эта стратегическая сессия стала очередным шагом на пути к интеграции современных технологий в повседневную жизнь жителей Подмосковья и реализации масштабных проектов по развитию умных городов.

«Отдельной темой стало внедрение цифровых платформ в современные образовательные и культурные программы. Это откроет новые возможности для педагогов и учеников. Онлайн-кафедры, виртуальные экскурсии, цифровые и культурные мероприятия будут доступны каждому, кто желает получать знания или отдыхать, не покидая дом», — заключил управляющий Южным отделением Среднерусского банка Сбербанка Сергей Лукиян.