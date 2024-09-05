В Коломне прошла областная тренировка по эвакуации

В среду, 4 сентября, работники территориального управления № 11 ГКУ МО «Мособлпожспас» приняли участие в Едином дне тренировок по эвакуации на объектах с массовым пребыванием людей, расположенных в округе Коломна, сообщает пресс-служба ведомства.

Заместитель начальника теруправления Владимир Проскуряков рассказал, что работники подразделений приняли участие в областной тренировке по эвакуации в учреждениях образования, здравоохранения и культуры.

«По сигналу учебной тревоги дети и взрослые покинули помещения и отошли от объектов, в которых условно произошел пожар, на безопасное расстояние. В это время пожарные произвели разведку, потушили очаги возгорания и эвакуировали пострадавших. После ликвидации пожара огнеборцы проверили состояние эвакуационных выходов и исправность систем оповещения о пожаре, а также работу аварийного освещения. По окончании тренировок работники противопожарно–спасательной службы напомнили персоналу и ученикам телефоны экстренных служб, а также продемонстрировали участникам мероприятий оснащение пожарной техники и аварийно-спасательное оборудование», — заключил Владимир Проскуряков.

В условиях существующих угроз на территории Московской области функционирует Главное управление региональной безопасности, которому поручена работа по реализации концепции противодействия терроризму и экстремизму. В Подмосковье удалось по-новому организовать ключевую составляющую антитеррора — обеспечение физической охраной потенциальных объектов террористических посягательств. Еще в регионе действует проект «Сделаем Подмосковье безопасным вместе». Благодаря ему жители могут обращаться на портал «Добродел» с предложениями о том, как сделать безопаснее то или иное место.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.