В Коломне прошла международная конференция по хоровой работе

Профессор кафедры хорового и сольного народного пения Российской академии музыки им. Гнесиных, почетный работник сферы образования РФ Елена Байкова посетила Коломенский социально-гуманитарный университет для участия в международной научно-практической конференции «Хоровая работа в музыкальном образовании». Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В рамках конференции, организованной кафедрой музыки и изобразительного искусства факультета филологии, школьные учителя музыки, преподаватели детских школ искусств и студенты прослушали доклады ученых и педагогов-практиков из ГСГУ, ВГУ им. П. М. Машерова (Белоруссия) и хоровых школ Подмосковья.

Особый интерес вызвал мастер-класс профессора Гнесинки «Лирика А. С. Пушкина в хоровом творчестве А. Г. Рубинштейна», который был построен на материале хора «Туча».

На память о встрече гостья подарила факультету свою новую монографию о хоровом искусстве выдающегося дирижера современности Владимира Минина. Книга была издана к 95-летию музыканта, хормейстером которого долгое время была Елена Николаевна.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что с 2024 года в Подмосковье будет увеличена поддержка учителей. Для педагогов, которые будут приходить на работу в новые школы, предусмотрели подъемные.

«Школы мы научились строить, детские сады тоже. На первую роль выходит учитель, именно его подготовка, особенно точные науки, естественные науки. Поэтому мы в Подмосковье со следующего года усиливаем поддержку учителей для того, чтобы каждая семья, каждый учитель, который приезжает в Подмосковье, мог не думать о проживании, не платить за это», — сказал Воробьев.