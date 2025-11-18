В Коломне прошел фестиваль профессий

Фестиваль профессий «Путь навыков», в котором приняли участие более чем 800 школьников, состоялся 18 ноября во Дворце культуры «Коломна». Ребята открыли для себя мир современных и востребованных специальностей, смогли на практике опробовать азы разнообразных профессий, а также узнали, в каких образовательных заведениях можно им научиться. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В Подмосковье благодаря команде губернатора Андрея Юрьевича Воробьева созданы все условия для того, чтобы учиться, развиваться профессионально, заниматься любимым делом и жить в одном из самых динамично развивающихся регионов страны», — отметил глава городского округа Коломна Александр Гречищев.

Ученики восьмых и девятых классов познакомились с работой на станках нового поколения, поучаствовали в кулинарной лаборатории кондитеров, постояли за железнодорожным пультом, понаблюдали за тем, как производится сварка, попробовали себя в программировании и сборке моделей. Организаторы приготовили для школьников более разнообразных двадцати направлений — и на каждом мастер-классе можно было не только поучаствовать в процессе, но и задать вопросы мастерам-наставникам.

Также фестиваль «Путь навыков» стал точкой притяжения для тех, кто в Подмосковье учит и готовит будущих специалистов. Свои зоны на мероприятии представили около десяти колледжей и техникумов городского округа Коломна и ближайших муниципалитетов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.