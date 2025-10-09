В Коломне прошел «Аграрный диктант»

Его проведение приурочено ко Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности и направлено на популяризацию сельского хозяйства.

В Коломне «Агродиктант» прошел в селе Сеньково на молочно-товарнойферме АО «Предприятие „Емельяновка“ агрохолдинга „ОСП агро“. В нем приняли участие, в частности, местные депутаты, а также сотрудникипредприятия.

Помимо этого, «Агродиктант» также напишут учащиеся агроклассаЕмельяновской СОШ, созданного при поддержке холдинга. Дети проверят свои знания о сельском хозяйстве в Москве на выставке «Золотая осень».

Как рассказал глава городского округа, секретарь местного отделения «Единой России» Александр Гречищев, главная цель проекта — рассказать людям о том, что сегодня сельское хозяйство является современной и высокотехнологичной сферой.

«Для нас, безусловно, это очень важно. Именно такие проекты дополнительно рассказывают людям о сельском хозяйстве и позволяют привлечь в отрасль новые кадры, которые сегодня так необходимы для развития агропромышленного комплекса», — подчеркнул он.

Председатель Совета директоров АО «Предприятие Емельяновка» Асият Исаева также отметила, что благодаря «Агродиктанту» люди смогут больше узнать о сельском хозяйстве.

«Сегодняшнее мероприятие позволяет школьникам проверить себя, пройденный материал. Тем самым мы привлекаем будущих, надеемся, специалистов в нашу сферу деятельности», — добавила она.

Напомним, Всероссийский «Агродиктант» направлен на популяризацию аграрных профессий и образа жизни на селе, повышение знаний об агропромышленном комплексе России и привлечение в отрасль молодых специалистов. Планируется, что мероприятие станет ежегодным.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал, что население Московской области увеличилось на 1,6 млн человек за последние 10 лет.

«Развитие во всех сферах должно соответствовать такому темпу роста населения. Это, конечно, требует современных, умных подходов, профессиональных исполнителей», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.