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В Коломне пройдут дни сел и деревень

В Коломне и Озерах продолжаются традиционные праздничные мероприятия в селах и деревнях. И на этой неделе в муниципалитете состоятся сразу четыре события, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Первой свой день в четверг, 31 июля, отметит деревня Семеновское. Начало праздника запланировано на 18 часов. Гостей торжества ждут зажигательные танцы и веселые конкурсы.

Далее эстафету примет село Лысцево. Народные гуляния здесь начнутся 1 августа в 17 часов на территории детской игровой площадки на улице Заречной. Помимо традиционных выступлений артистов, гостям предложат посетить различные интерактивные зоны и окунуться в атмосферу народной жизни.

В субботу, 2 августа День села отметят в Акатьево. Праздник начнется в 18 часов возле Центра досуга и культуры, расположенного на улице Новой. Гостей ожидает насыщенная программа с участием самодеятельных артистов.

Завершится серия праздничных мероприятий этой недели 3 августа в деревне Пестриково. Жители и гости деревни соберутся вместе на уютной площадке около детской игровой зоны на улице Малой в 16 часов.

Дни сел и деревень – это отличный повод ближе узнать историю, культуру и быт коломенских и озёрских населенных пунктов.

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