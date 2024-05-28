В Коломне пройдет традиционное собрание садоводов

У дачников Городского округа Коломна открывается сезон. В его преддверии в администрации муниципалитета пройдет традиционное собрание с представителями садовых товариществ, передает пресс-служба администрации городского округа.

Сотрудники служб, представители Союза садоводов России и министерства имущественных отношений Московской области расскажут о нововведениях этого года, а также на что следует обратить внимание садоводам в первую очередь.

«Такие встречи позволяют передать председателям товариществ важную информацию об изменениях и нововведениях законодательства, порядке оформления имущества и бесплатных консультациях, а также разобрать индивидуальные ситуации каждого товарищества с позиции государственных структур — участников встречи», — пояснил депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

Собрание пройдет 31 мая по адресу: Коломна, пл. Советская, д. 1, конференц-зал. Начало в 15:00. Для обеспечения доступа в госучреждение необходим документ, подтверждающий личность (паспорт).

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.