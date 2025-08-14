В Коломне пройдет текстильный фестиваль моды и красоты

Текстильный фестиваль моды и красоты «Ткань Озер» в четвертый раз пройдет 16 августа в парке «Сосновый бор» в Коломне, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Фестиваль откроется театрализованным показом новой коллекции под названием «Щербаков 1908: нити времени», которую подготовила музейная лаборатория «Городские ткани». Проект реализуется при поддержке благотворительного фонда Владимира Потанина. Коллекция одежды из хлопчатобумажной ткани с печатным рисунком фабрики «Товарищество Мануфактур Ф. Щербакова Сыновей, 1908 г.». соединит озерский колорит с культурными традициями Лондона начала XX века.

Свои работы на фестивале представят модельеры городского округа Коломна и расположенные в Озерах швейные производства. Собственные творения презентуют публике как молодые, так и именитые дизайнеры.

Текстильный фестиваль «Ткань Озер» проводится с 2022 года и сразу пришелся по душе жителям города. Идею проведения фестиваля поддержал и губернатор Московской области Андрей Воробьев во время визита в Озеры, отметив важность возрождения традиций ткачества.

Начало фестиваля — в 13.00. Вход свободный, без возрастных ограничений.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.