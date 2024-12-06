В Коломне пройдет концерт в поддержку участников СВО

В Коломне в Доме культуры «Текстильщик» 6 декабря состоится концерт в поддержку участников специальной военной операции. Мероприятие проводится по инициативе озерского отделения общественного движения «Всероссийский Женский Союз — Надежда России». Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На концерт приглашаются все общественные и патриотические организации, волонтерские движения и группы, школьные коллективы, семьи российских военнослужащих, все неравнодушные озерчане и гости города. Со сцены выступят участники специальной военной операции, прозвучат патриотические песни в исполнении детских и взрослых коллективов, также своим творчеством зрителей порадует ВИА «ХХ векъ».

Перед началом мероприятия в ДК «Текстильщик» будет работать ярмарка, там же гости получат возможность написать письмо солдату.

Начало работы ярмарки — 6 декабря в 17:00.

Начало концерта — в 18:00.

Мероприятие пройдет по адресу: Озеры, улица Ленина, дом 20.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона видят обратную связь и делают все, чтобы бойцы знали: о семьях, которые находятся здесь, обязательно позаботятся и уделят внимание.

«У нас активно работает фонд «Защитники Отечества». Его главная задача — уделять максимальное внимание семье. Проблемы у них могут быть самые разные, в том числе бытовые, связанные с образованием, посещением кружков. Это, казалось бы, мелочи, но они очень важны для семьи», — сказал Воробьев.