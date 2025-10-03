В Коломне пройдет четвертый форум недропользователей по ЦФО

15–16 октября 2025 года в Коломне пройдет четвертый форум недропользователей по Центральному федеральному округу. Мероприятие организовано Федеральным агентством по недропользованию, при поддержке министерства экологии и природопользования Московской области, совместно с Ассоциацией недропользователей Черноземья. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии Подмосковья.

«Добыча общераспространенных полезных ископаемых — одна из важнейших отраслей экономики. Она постоянно развивается, меняются требования, совершенствуется законодательство, а это значит, что не только сами недропользователи, но и различные ведомства должны находиться в постоянном контакте, обсуждая новации и вызовы, стоящие перед отраслью», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

Площадка объединит недропользователей, представителей отраслевых органов управления Федеральной и региональной власти субъектов ЦФО, подведомственные организации Роснедр, профильные образовательные учреждения, общественные организации и научное сообщество.

В рамках деловой программы Форума эксперты и гости мероприятия обсудят наиболее актуальные вопросы геологоразведки и недропользования, волнующие всех заинтересованных в эффективном развитии минерально-сырьевой базы и рациональном пользовании недрами. Будут также рассмотрены результаты трех проведенных в Туле, Калуге и Воронеже Форумов. Совмещенный формат пленарного заседания и круглых столов нашего мероприятия позволит обменяться мнениями, получить ответы по многим интересующим и волнующим направлениям отраслевой деятельности.

Регистрация на мероприятие осуществляется на сайте через соответствующую форму: https://ФорумНедраЦФО.рф

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.