В Коломне производят безбелковую пастилу и смокву нескольких вкусов

В этом году Великий пост начался 3 марта. Христиане готовятся к Пасхе, исключая продукты животного происхождения – молочную и мясную продукцию, а также яйца. Производители со всей страны в этот период предлагают линейки товаров, подходящие постящимся в этот период. Кондитерская «Музейная фабрика пастилы» в Коломне выпускает несколько видов безбелковой пастилы – на меду, клюквенную и черносмородиновую. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

Также для покупателей доступна плотная пастила — смоква, которая предлагается в широком ассортименте: апельсиновая, вишневая, тыквенная, а также с брусникой, клубникой, малиной и фундуком.

Данный вид лакомства обладает высоким содержанием клетчатки, что особенно полезно для работы пищеварительной системы, ускоряет обменные процессы и укрепляет иммунитет за счет содержания в составе аскорбиновой кислоты.

За прошлый год региональные производители выпустили 131 тонну пастилы разных видов, включая постную.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.