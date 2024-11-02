В Коломне продолжаются работы по благоустройству карьера «Западный». Здесь планируют создать зону отдыха с велодорожкой и установить детскую и спортивную площадки, что обеспечит условия для досуга как детям, так и взрослым. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Также для удобства прогулок проложат новые пешеходные дорожки и сделают парковку. Любители водных развлечений смогут насладиться обновленной пляжной зоной, где оборудуют площадку для пляжного волейбола. Территорию оснастят современными системами освещения и видеонаблюдения для обеспечения безопасности посетителей. Кроме того, проектом предусмотрено озеленение и установка малых архитектурных форм.

«Наш город называют „зеленым островом“. Здесь природа прекрасна круглый год. Благоустройства территорий карьера и кинотеатра сделает Озеры еще более удобными для проживания. Это привлечет туристов, инвесторов и создаст новые рабочие места. Мы надеемся, что результат оправдает все наши ожидания!», — поделилась местная жительница Ирина Сергеева.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.