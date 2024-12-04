В Коломне продолжается строительство катка с искусственным льдом

В обновленном парке Мира Коломны проводится монтаж катка с искусственным льдом. Ход работ по строительству ледовой коробки проверили депутат Госдумы Никита Чаплин и глава городского округа Коломна Александр Гречищев, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На сегодняшний день рабочие завершили обустройство оснований — под конструкцию ледового поля и под модульные здания, где совсем скоро разместятся теплые раздевалки, пункт проката и заточки коньков. Завершается прокладка инженерных сетей, параллельно полным ходом идет монтаж самого ледового поля.

Особенностью катка в парке Мира станет применение технологии ICE GRID. Это специальная система охлаждения, которая функционирует за счет циркуляции охлаждающей жидкости через проложенные под катком трубы. Технология позволяет создать и поддерживать идеально гладкий лед даже при плюсовой температуре воздуха.

«Новая ледовая арена площадью свыше 1 400 квадратных метров станет отличным местом для досуга и спортивных развлечений жителей и гостей Коломны», — сказал Гречищев.

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