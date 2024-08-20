В Коломне продолжается ремонт детских площадок

В Коломне коммунальные службы осуществляют наблюдение за состоянием игровых площадок в дворах. В первую очередь инспекторы выявляют травмоопасные дефекты, которые могут угрожать здоровью ребенка. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Некоторые проблемы требуют длительного решения. Опасные элементы помечают специальными стикерами, предупреждающими о возможной угрозе.

Так на этой неделе такие стикеры можно увидеть на ул. Ларцевы поляны, д. 6, 8; Бульваре Лебедянского, д. 1, 3, 5; ул. Митяево, д. 50; Набережной Дмитрия Донского, д. 39. Каждый стикер содержит информацию о дате проведения ремонта, обеспечивая безопасность для детей и их родителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей на детских площадках.

«Важно, чтобы те площадки, которые мы строим в Подмосковье, были безопасными и комфортными», — подчеркнул глава региона.