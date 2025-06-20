В Коломне продолжается реконструкция парка 50-летия Октября

Новое общественное пространство с зонами тихого и активного отдыха появится в Коломне к концу осени. Реконструкция парка 50-летия Октября в микрорайоне Колычево идет полным ходом. Проект реализуется в рамках губернаторской программы «Парки в лесу», направленной на улучшение лесопарковых зон Подмосковья, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Парк, занимающий более 36 га, будет обновлен, но при этом сохранит свою природную красоту и историческое значение. Изначально он был ориентирован на спорт, этого основного ориентира мы и придерживаемся в ходе реконструкции», — прокомментировал депутат Госдумы Никита Чаплин.

В центре парка будет лыжероллерная трасса, а для любителей велосипедных прогулок будут предусмотрены специальные дорожки. Для тех жителей, которые предпочитают тихий отдых, здесь будут созданы пешеходные маршруты, зоны спокойного отдыха с качелями.

«Благоустройство парка 50-летия Октября станет важным шагом в создании комфортной среды для наших жителей. Мы предусмотрели всё необходимое для активного отдыха и приятного времяпрепровождения: спортивные площадки, веломаршруты, тихие зоны отдыха и инфраструктуру для удобства семей с детьми. Реализовав озвученные пожелания жителей, мы уверены, что обновленный парк станет любимым местом прогулок и занятий спортом для коломенцев всех возрастов», — сообщил глава Городского округа Коломна Александр Гречищев.

Сейчас рабочие занимаются созданием прогулочных дорожек парка, прокладкой необходимых коммуникаций, а также строительством металлокаркаса для будущих смотровых площадок и подготовкой основания для малых архитектурных форм.

Обновленная территория порадует жителей и гостей Коломны уже в конце осени.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что важно не только благоустройство парков, но и их дальнейшее содержание. Кроме того, необходимо наполнение парков услугами, которые предоставляет малый бизнес.

«Хочу обратить внимание на тему не только благоустройства парков, но и их содержания. <…> Здесь я обращаю внимание глав муниципалитетов: в ряде территорий мы парки сделали красивыми, а вот их содержание оставляет желать лучшего», — сказал Воробьев.