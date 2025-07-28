В Коломне продолжается модернизация детских площадок

В адресном перечне — не только городские территории, но и сельские. Новые современные детские городки уже появились в деревне Зарудня и селе Пирочи, а также на территории коломенского парка «Дубовая роща». Работы по установке четвертого игрового комплекса, на улице Девичье Поле у дома 2д, в настоящий момент завершаются.

По стандарту на новых детских площадках установлены скамейки, урны, информационные стенды и ограждение по периметру, а также уложено резиновое покрытие. К игровым комплексам подведены освещение и видеонаблюдение с подключением к системе «Безопасный регион».

«Программа губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева действует в регионе с 2013 года. За последние пять лет в нашем округе установили 29 новых площадок. Еще пять обновили в прошлом году, и четыре — в этом. Работа продолжается», — рассказал глава городского округа Коломна Александр Гречищев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей на детских площадках.

«Важно, чтобы те площадки, которые мы строим в Подмосковье (в этом году их 200), были безопасными и комфортными», — подчеркнул глава региона.

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