В Коломне продолжается капитальный ремонт здания школы на улице Шилова

С начала учебного года обновленная школа № 14 на улице Шилова в Коломне откроет двери для 1400 учеников, сообщает пресс-служба администрации округа.

В управлении образования городского округа Коломна рассказали, какие изменения здесь произойдут.

«Внешний вид фасада и территории претерпит значительные изменения: стены будут окрашены в свежие тона, крышу заменят, окна и двери обновят. Классные комнаты полностью преобразятся — новые парты, стулья, интерактивные доски и освещение сделают их современными и удобными. Санузлы оснастят новой сантехникой. В школе появятся дополнительные учебные помещения, актовый зал и современная столовая. Интерьер станет привлекательнее. Капремонт сделает школу не только более функциональной, но и уютной для всех», — пояснили в управлении.

Сейчас строительные работы на крыше здания уже завершены. Внутри полностью выполнены демонтажные работы, ведется монтаж новой вентиляции, скоро установят стеклопакеты. Параллельно с этим началась прокладка инженерных коммуникаций и заливка стяжки пола.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказывал, что в области каждый год капитально ремонтируют порядка 60 школ, актуальность данной темы не уменьшается.

«Это президентская инициатива. Мы 62-65 школ каждый год ремонтируем», — уточнил Воробьев.