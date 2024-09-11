В Коломне продолжается благоустройство зоны отдыха на берегу реки

В Коломне продолжаются работы по благоустройству зоны отдыха на берегу Коломенки. Проект одержал победу во Всероссийском конкурсе по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«В прошлом году мы приступили к масштабным работам по благоустройству в Коломне. На этот раз занимаемся обустройством набережной Коломенки. Уже этой осенью жители и гости Подмосковья смогут посетить это место», — рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

На территории общей площадью почти 5,5 га обустраивают пляж, детскую площадку и парковку. Проект предусматривает расширение существующей зоны пляжного волейбола: здесь появится единая площадка с 5 полями, огражденная сеткой для безопасности отдыхающих.

На данный момент подрядчик проводит работы по устройству пирсов и деревянного настила, монтажу малых архитектурных форм и высадке прибрежной растительности. Также на территории устанавливают опоры освещения и камеры видеонаблюдения.

Все работы планируют завершить этой осенью.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.