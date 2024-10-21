В Коломне приступили к консервации пяти фонтанов

Сезон фонтанов завершен в Коломне и Озерах. Специалисты приступили к консервации оборудования, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Всего пять фонтанов находятся на территории городского округа. Специалисты МБУ «Спецавтохозяйство» и подрядной организации уже отключили оборудование, слили воду из чаш и провели визуальный осмотр дна и открытых коммуникаций. Затем они промоют дно и стены, проведут техническое обслуживание инженерных систем, проверят форсунки и все световые элементы.

«Большинство фонтанов на зиму укроют защитными щитами. Например, в сквере имени Зайцева такую защиту для чаши сооружают каждый год. А чтобы конструкция не нарушала эстетический облик сквера, ее украшают в тематике проекта «Зима в Подмосковье», — сказал начальник управления по благоустройству администрации округа Николай Пшенников.

По такому же принципу законсервируют фонтаны в парке Мира, на площади Советской и на Михайловской набережной.

В прошлом году на центральной площади в Коломне над фонтаном появилась новогодняя инсталляция. Светящая конструкция создавала иллюзию ниспадающих из чаши ледяных струй. Этой зимой, ближе к новогодним праздникам, она снова займет свое место.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.