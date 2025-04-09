В Коломне представили нового городского прокурора

На Совете депутатов городского округа Коломна глава муниципалитета Александр Гречищев представил нового городского прокурора. Приказом Генпрокурора РФ Игоря Краснова на должность назначен Сергей Чернышов. Ранее он работал в прокуратуре Каширы и Красногорска, сообщает пресс-служба администрации Коломны.

«Уверен, что под руководством Сергея Васильевича коллектив коломенской прокуратуры продолжит эффективную работу по защите прав жителей нашего округа», — сказал Александр Гречищев.

«Для меня большая честь служить в удивительном городе, который славится богатой историей, культурным наследием и трудовой доблестью. Я горжусь возможностью внести свой вклад в развитие и процветание Коломны, обеспечивая законность и правопорядок. Благодарю за поддержку», — отметил Сергей Чернышов.

Его предшественник на этом посту, Александр Рубанов, который исполнял обязанности коломенского прокурора с октября 2020 года, перешел на работу в Каширу.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал глав городских округов предлагать изменения для улучшения жизни в регионе.

«То, что я пытался донести, главы также принимают на себя. Каждое (утро — ред.) правительство начинает с разбора трансформаций в каждом отраслевом блоке. Очень хочется, чтобы главы также инициативно предлагали свои рациональные предложения, говорили о том, что мы на своем уровне должны изменить, чтобы процессы, которые происходят на земле — а все самое насущное происходит именно на земле, — мы могли эффективно администрировать», — сказал Воробьев.