В Коломне поздравили матерей военнослужащих, участвующих в специальной военной операции

В администрации городского округа Коломна прошла встреча с матерями военнослужащих, находящихся в зоне специальной военной операции, накануне Дня матери. Женщины рассказали о своих сыновьях и поделились переживаниями, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

В преддверии Дня матери в здании администрации Коломны состоялась встреча с женщинами, чьи сыновья с 2022 года проходят службу в зоне специальной военной операции. На мероприятии присутствовали многодетная мать Ольга Родченко и Марина Бабаева, воспитывающая двоих детей и занимающаяся внуками после выхода на пенсию.

В теплой атмосфере за чашкой чая участницы встречи поделились историями о своих детях и обсудили трудности, связанные со службой сыновей. Глава округа Александр Гречищев и депутат Государственной думы Никита Чаплин пообщались с матерями, выслушали их вопросы и пообещали принять необходимые меры для их решения.

«Пока парни на передовой, наша задача — защищать и беречь их семьи, во всем им помогать», — отметил Александр Гречищев.

В завершение встречи женщинам вручили цветы и памятные подарки в знак признательности за их мужество и поддержку сыновей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе и дальше будут уделять максимальное внимание семьям участников военной спецоперации.

«Что касается поддержки — это святое, и самые разные люди, разных возрастов и состояния помогают. И дальше мы будем максимальную чуткость, внимание и к семьям, и к детям проявлять», — подчеркнул Воробьев.