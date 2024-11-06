В Коломне подготовили концепцию благоустройства дворов на улице Макеева

Большую придомовую территорию на улице Макеева в округе Коломна планируют благоустроить в следующем году. Обновление проведут возле домов № 4, 6, 8, 10, 12, 14, 19 и 21. Местные жители активно участвуют в разработке проекта. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Администрация городского округа Коломна организовала встречу, на которой собственники квартир могли высказать, каким они хотят видеть свой двор, что необходимо изменить и на что проектировщикам обратить внимание.

«Совместно с подрядной организацией, которая будет осуществлять проектирование, подготовлена концепция благоустройства. Двор достаточно большой, состоит из 8 домов, и территория соответственно состоит из четырех маленьких мини-двориков. Мы планируем отремонтировать 5200 кв. м проездов и парковок, которые уже существуют. Сделаем новые дорожки — 700 кв. метров. К спортивной площадке вместо тропинки проложим тротуар», — уточнил начальник управления по благоустройству администрации городского округа Коломна Николай Пшенников.

Во дворе появятся новые парковочные места, обновят и установят детские площадки, отремонтируют спортивную. Часть старых скамеек заменят, вместо них планируют установить лавочки со спинками. По просьбе жителей восстановят хозплощадки, где можно сушить белье.

«Также очень важный момент. Мы делаем тротуар вдоль длинного проезда, который идет от дома № 14 и до дома № 19 по ул Леваневского, чтобы жители могли безопасно передвигаться, не мешая автомобилистам», — рассказал о концепции благоустройства заместитель начальника отдела благоустройства администрации округа Артем Шухаев.

Все предложения жителей, озвученные на встрече, разработчики проекта учтут в проекте благоустройства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что важно не только благоустройство парков, но и их дальнейшее содержание. Кроме того, необходимо наполнение парков услугами, которые предоставляет малый бизнес.

«Хочу обратить внимание на тему не только благоустройства парков, но и их содержания. <…> Здесь я обращаю внимание глав муниципалитетов: в ряде территорий мы парки сделали красивыми, а вот их содержание оставляет желать лучшего», — сказал Воробьев.