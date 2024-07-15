В Коломне открылся трактир традиционной русской кухни «Рыба»

В этом году в самом центре старой Коломны открылся трактир традиционной русской кухни «Рыба». В стилизованных под конец XIX в. интерьерах гостям заведения предлагают отведать традиционные русские блюда, приготовленные по историческим рецептам в русской дровяной печи из местных фермерских продуктов, свежайшие хлеб, выпечку, десерты и мороженое. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Меню трактира изобилует старинными кулинарными изысками: Гурьевская каша, пироги, пирожки, расстегаи, соленые черные грузди, русский салат с крабом и красной икрой, томленые в печи щи русские с белыми грибами, солянка с осетриной и расстегаем, а также борщ малороссийский с пампушкой и солониной.

В трактире работает два зала: один — с русской печью, деревянными столами и стульями на 27 мест, второй — с фонтаном, пальмами, изящной мебелью, роялем и сценой на 45 мест.

В зале с печкой по утрам в выходные и праздничные дни гостей ждет театрализованная историко-гастрономическая программа «Завтрак из печи» — трапеза в старинном русском духе в лучших коломенских традициях.

В вечернее время гурманы и поклонники русской кухни могут принять участие в музыкально-гастрономической программе «Ужин из печи», во время которой под звуки старинного фортепиано можно отведать гуся, баранину, говядину, осетра, приготовленных в печи по старинным рецептам.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что правительство Подмосковья будет внимательно следить за развитием предпринимательства и поддержкой бизнеса в городских округах.

«Без ресурсов, без экономики вряд ли удастся осуществить какой-то прорыв, поэтому я прошу и дальше осуществлять эту работу, а мы будем за ней внимательно следить», — отметил глава Подмосковья.