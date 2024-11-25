В Коломне откроется 31-я ежегодная отчетная выставка профессиональных художников

Более 30 лет в Коломне существует общество профессиональных художников, которое объединяет в своих рядах более 70 мастеров различных направлений. Это живописцы, графики, монументалисты, дизайнеры, прикладники. Из них более 30 человек являются членами Союза художников России.

Творчество коломенцев опирается на высокие традиции русской академической школы. Коллектив стремится реализовать задачи по сохранению исторической преемственности поколений, развитию национальной культуры, формированию уважительного и бережного отношения к наследию России. Члены коломенской организации принимают активное участие в важнейших художественных выставках и вносят достойный вклад в развитие отечественного искусства.

Идея выставки — показать многообразные тенденции и направления современного искусства в одном пространстве. Событие объединит в одной экспозиции творчество признанных и начинающих мастеров, которые сохраняют традиции и одновременно демонстрируют современное видение окружающего мира.

Открытие 31-й ежегодной отчетной выставки Коломенского отделения Союза художников России состоится 27 ноября в 17.30 по адресу: улица Красногвардейская, дом 2. Вход на открытие выставки свободный.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.