В Коломне очистят два водоема по губернаторской программе

Озеро близ села Липитино в городском округе Коломна совсем скоро приобретет новый облик. Специалисты приступили к очистке водоема, работы ведутся по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева «100 прудов и озер». Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Рабочие очистят водную гладь от плавающей водной растительности, окосят камыш, поднимут со дна и утилизируют строительный и бытовой мусор, а также удалят аварийно-опасные деревья по берегам», — рассказала начальник отдела экологии администрации городского округа Коломна Мария Красюкова.

Водный объект для очистки был выбран по итогам голосования жителей на портале «Добродел». Также в программу очистки на 2025 год вошел еще один коломенский водоем — Троицкие Озерки.

Программа губернатора Андрея Воробьева «100 прудов и озер» реализуется в муниципалитете уже пятый год. За это время в городском округе Коломна привели в порядок пруды между деревнями Малое и Большое Карасево, водоем в селе Пестриково и один из Репинских прудов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в Подмосковье продолжат работы по очистке рек и озер, к выбору водоемов важно подключать жителей.

Кроме того, он поручил не церемониться с теми, кто загрязняет реки в регионе.