В Коломне очистили кровли 200 домов от сосулек и наледи

Сотрудники департамента городского хозяйства Коломны очистили крыши более 200 многоквартирных домов от сосулек и наледи в зимний период, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Работы по очистке кровель от снега и наледи в Коломне провели сотрудники департамента городского хозяйства. За последние дни специалисты обработали более 30 адресов, в том числе дома на улицах Суворова, Малышева, Гагарина, проспекте Кирова и площади Советской.

Особое внимание уделяется местам, где скопление снега и льда может представлять опасность для жителей — это подъезды, навесы и крытые переходы. Сотрудники ежедневно мониторят состояние кровель и оперативно реагируют на появление новых наледей.

Перед началом работ территория ограждается сигнальной лентой для обеспечения безопасности прохожих. Заместитель генерального директора ООО «ДГХ» Алексей Аксенов отметил, что нарушение ограждений может привести к травмам, и призвал жителей соблюдать меры предосторожности и не снимать сигнальные ленты.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.