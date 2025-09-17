В Коломне обсудили подготовку кадров для сельского хозяйства

Выездное заседание комитета Мособлдумы, посвященное подготовке квалифицированных кадров для сельскохозяйственных предприятий региона, прошло в Коломне на базе аграрного колледжа имени Н. Т. Козлова. Руководители профильных комитетов Мособлдумы, депутаты и представители министерства образования Подмосковья обсудили взаимодействие специальных учебных учреждений и аграрных предприятий. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Мы приехали по приглашению нашего коллеги Игоря Михайловича Исаева, президента агрохолдинга „ОСПагро“. Основная тема выезда нашего комитета — это подготовка кадров для сельского хозяйства», — отметила председатель комитета по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Мособлдумы Линара Самединова.

Особое внимание на мероприятии уделили программе целевой подготовки специалистов по федеральному проекту «Профессионалитет» и развитию образовательных агрокластеров. Участники отметили, что уже сейчас в Подмосковье успешно формируется система профессионального роста «школа — колледж — предприятие».

Так, коломенский аграрный колледж им. Н. Т. Козлова является ядром «Агрокластера», в который входят успешные предприятия агропромышленного комплекса, а также образовательные организации Подмосковья. Абитуриенты могут выбирать обучение по таким программам, как «Агрономия», «Технология продуктов питания растительного сырья», «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственного оборудования», «Электротехнические системы в агропромышленном комплексе (АПК)», «Мастер сельскохозяйственного производства», «Ветеринария» и «Зоотехния». В учебном заведении имеются современные лаборатории, мастерские, образовательные тренажеры для отработки практических навыков и учебно-производственные площадки с самым высокотехнологичным оборудованием. Гости осмотрели некоторые из них — лабораторию по микроклонированию картофеля и кабинет учебной ветеринарии.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны или с землей, или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.