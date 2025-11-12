В Коломне обновленный сквер им Горшкова украсили новые дизайнерские элементы

В обновленном сквере имени адмирала С. Г. Горшкова в Коломне появились новые дизайнерские элементы. Одно из знаковых общественных пространств в этом году преобразилось благодаря масштабному благоустройству, которое провели по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках программы «Формирование современной комфортной городской среды». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Так, возле городского ЗАГСа завершается монтаж сухого фонтана, качелей и необычной фотозоны, оформленной в виде традиционного резного коломенского наличника. В следующем теплом сезоне рядом высадят кустарники и многолетние декоративные растения, обустроят клумбы.

Работы по благоустройству сквера имени адмирала С. Г. Горшкова на данный момент выполнены более чем на 90%. Уже уложена контрастная плитка, установлены фонари, скамейки и таблички для навигации. Для тех, кто в этом нуждается, обеспечена доступная среда — рабочие не забыли про спуски для колясок и велосипедов. Важно отметить, что историческое значение сквера полностью сохраняется — бронзовый бюст прославленного флотоводца, дважды Героя Советского Союза адмирала Сергея Горшкова остается на своем на месте и продолжает быть центральным элементом территории.

«Обновленное общественное пространство откроем до конца года», — отметил глава городского округа Коломна Александр Гречищев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.