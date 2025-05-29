В Коломне начали высаживать летние цветы

В ближайшее время городские клумбы Коломны и Озер украсят циннии, бегонии, петунии и цинерарии — всего около 220 тысяч однолетних растений. Эти цветущие растения сохраняют свою красоту до поздней осени, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Традиционно высадка цветов на клумбы начинается в мае ко Дню Победы, а массовое озеленение приходится на начало лета. Перед высадкой специалисты муниципального предприятия «Спецавтохозяйство» подготавливают клумбы: очищают старые участки, обрабатывают и рыхлят почву.

«Чтобы сохранить красоту композиций надолго, необходим регулярный уход: полив, подкормка, удаление сорняков и увядших цветков. Так что для наших сотрудников забота о красоте родного города — задача всесезонная», — рассказали в МБУ «Спецавтохозяйство».

Помимо цветников на городских площадях, парках, скверах, на территории Коломенского кремля и других общественных пространствах будут установлены элементы вертикального цветочного оформления различного типа, состоящие из вазонов с цветущими растениями.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.