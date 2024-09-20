В Коломне на улице Калинина обустроили тротуар

Существующая ранее пешеходная дорожка пролегала вдоль дома 10 на улице Калинина в Дубне и обрывалась на выходе со двора. На встрече с заместителем главы округа Дмитрием Ходасевичем жители попросили продлить тротуар до входа на парковку, которая расположена с торца, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«По поручению администрации округа рабочие подрядной организации сделали новое основание из щебня и песка, укрепили его бордюрным камнем, а сверху положили асфальт. Позаботились и о комфортном спуске, сделав его пологим. Кроме того, на въезде во двор подняли уровень асфальта», — рассказал начальник управления благоустройства Николай Пшенников.

В коломенских дворах продолжаются работы по благоустройству территорий. Например, на улице Дзержинского, у домов 93, 87, 87а, 87б и 89 рабочие обновляют покрытие на внутриквартальных дорогах, обустраивают новые парковочные места и тротуары. Всего в этом году в адресный перечень комплексного благоустройство вошло 22 двора.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что состоянию дворов необходимо уделять особое внимание. Он поручил оперативно приводить придомовые территории в порядок и прислушиваться к мнению жителей.

Также глава региона отмечал, что важно оцифровать новые микрорайоны Подмосковья в части уборки дорог. Кроме того, при подготовке графика уборки также нужно обращать внимание на погоду и циклоны.