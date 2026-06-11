Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

сегодня в 17:25

В Коломне на экоакции собрали более 1,1 тонны стекла

Жители Коломны приняли участие в экологической акции по раздельному сбору отходов и передали на переработку более 1,1 тонны стекла и сотни килограммов другого вторсырья, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Акцию организовали активисты объединения «Эковолонтеры Коломны» совместно с партнерами. По итогам сбора на переработку направили 1100 кг стекла, 456 кг макулатуры, 385 кг ПЭТ и канистр, 220 кг пленки и 120 кг металла. Также жители сдали 132 кг полипропилена, 9 кг полистирола, 40 кг «добрых крышечек» и 360 кг электроники.

Помимо вторсырья участники принесли необходимые вещи для зооприюта, тем самым поддержав бездомных животных.

Волонтеры подчеркнули, что переработка отходов помогает сохранять природные ресурсы и снижать экологическую нагрузку. В Коломне такие акции проходят регулярно, формируя устойчивую систему раздельного сбора отходов в округе.

Прием вторичных ресурсов — это важное мероприятие, которое предлагается расположить в удобных для жителей местах, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«(Это нужно — ред.) для того, чтобы мы могли максимально соблюдать, обеспечивать экологическую повестку, задавать новую культуру утилизации мусора», — сказал Воробьев.