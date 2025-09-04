В Коломне испытывают ходовую часть будущего высокоскоростного поезда «Белый кречет»

В Коломне на базе научно-исследовательского и конструкторско-технологического института подвижного состава («ВНИКТИ») начались уникальные испытания элементов ходовой части будущего высокоскоростного поезда «Белый кречет», который свяжет Москву и Санкт-Петербург. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Испытания проходят на единственном в России стенде, который позволяет сымитировать нагрузки на колесную пару при движении высокоскоростного электропоезда.

«Объекты для изучения — колеса, оси для моторной и немоторной тележек. Все элементы созданы на российских предприятиях. На каждой детали установлены от 20 до 50 тензорезисторов. Эти датчики фиксируют максимальные деформации изделий под различными нагрузками», — рассказали специалисты.

Испытания идут в режиме 24/7. Проверка на прочность продлится до мая 2026 года. За это время оси должны пройти 50 млн циклов нагружения, а колеса — до 20 млн.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что удобство населения для властей имеет огромное значение, поэтому в регионе стараются регулярно обновлять подвижной состав «Мострансавто».

«В Подмосковье очень много жителей пользуются общественным транспортом. Только „Мострансавто“ ежедневно перевозит свыше 1,6 млн пассажиров. Соответственно, все, что касается удобства, надежности пассажирских перевозок, для нас имеет особое значение», — заявил Воробьев.