В Коломне и Озерах открыли площадки для сбора опавшей листвы

Площадки для временного складирования опавшей листвы открыли для жителей Коломны и Озер. О местах приема и правилах сдачи растительных отходов 9 ноября рассказали в управлении благоустройства и дорог, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Коломне опавшую листву принимают на площадке «Мегабак» по адресу: улица Луговая, 10. В Озерах площадка «Мегабака» находится на улице Луговой, 63 (координаты: 54.8474230, 38.5255565).

Перед сдачей листья необходимо упаковать в прочные полиэтиленовые мешки, надежно завязать их и доставить на одну из площадок временного складирования.

В России уже год действуют обновленные правила обращения с твердыми коммунальными отходами. Мешки с листьями, ветками и травой запрещено выбрасывать в обычные мусорные контейнеры: это приводит к переполнению баков и образованию несанкционированных свалок. Оставлять навалы листвы рядом с баками также нельзя — мусоровозы не заберут растительные отходы с контейнерной площадки.

Сжигать опавшую листву запрещено. Дым содержит тяжелые металлы и вредные вещества, накопленные деревьями за лето.

Сокращать вредные выбросы и улучшать качество атмосферы помогает федеральный проект «Чистый воздух» национального проекта «Экологическое благополучие». Еще одна важная задача нацпроекта - создание современнных комплексов по переработке отходов и борьба с незаконными свалками.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что костры и травяные палы представляют угрозу и требуют технологического подхода, своевременной подготовки к пожароопасному периоду.

«Мы обратили внимание на то, что в ряде муниципалитетов часто люди сигнализируют нам о возгораниях, которые связаны с человеческим фактором — пал травы или шашлыки. У нас 95% пожаров случается по вине человека. Больше всего в Балашихе, Орехово-Зуеве, Воскресенске», — сказал Воробьев.