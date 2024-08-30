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В Коломне готовится к открытию проект «Живущие в кремле»

В Коломне при поддержке Президентского фонда культурных инициатив готовится к открытию проект-фотовыставка «Живущие в кремле», сообщили

В Коломне при поддержке Президентского фонда культурных инициатив готовится к открытию проект-фотовыставка «Живущие в кремле».

В Коломне находится единственный в России жилой кремль. Проект посвящен современным жителям крепости и поможет туристам и коренным коломенцам взглянуть на главную достопримечательность города с новой стороны. В основу проекта легли истории десятка реальных коломенцев, в настоящее время проживающих в кремле.

Торжественное открытие проекта «Живущие в кремле» состоится 7 сентября по адресу: Коломна, улица Кремлевская, 4. Кураторы выставки поделятся результатами полугодовой исследовательской работы по изучению жизни людей, дома которых находятся внутри кремля, а сами жители-участники проекта расскажут гостям о своих впечатлениях.

Побывать на фотовыставке можно с 7 по 30 сентября, вход свободный.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

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