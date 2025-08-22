В Коломне благоустроят набережную Дмитрия Донского

Коломна — победитель Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Идею благоустройства набережной Дмитрия Донского в микрорайоне Колычево предложили местные жители. В 2021 году с такой просьбой они обратились к депутату государственной думы Никите Чаплину, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Очень горжусь нашими коломенцами! Именно благодаря их инициативе мы выиграли конкурс на благоустройство набережной Дмитрия Донского. Эту замечательную идею поддержал и наш губернатор Андрей Юрьевич Воробьев. Уверен, что вместе мы сделаем наш город ещё лучше и комфортнее», — сказал глава городского округа Коломна Александр Гречищев.

В прошлом году прошло общественное обсуждение, в ходе которого жители микрорайона Колычево высказали свои пожелания относительно будущего облика набережной. Свои идеи, пожелания коломенцы могли высказать в любой форме — письменно, прислав сообщение в администрацию округа, лично — став участником семинара, который прошел в молодежном центре «Русь», или проголосовав в онлайн-опросе.

Так, коломенцы попросили предусмотреть здесь уличные туалеты, места для отдыха и зону для пикников. Среди предложений, которые комиссия приняла к сведению, были также просьбы о создании площадок для выгула собак, точек общепита, зон для культурных мероприятий, парковки и ремонта спуска на нижнюю часть набережной. Спортивное сообщество предложило связать проект благоустройства с развитием горнолыжного спуска, который ранее функционировал на набережной. Собранные материалы позволили городу успешно войти в число финалистов Всероссийского конкурса и одержать победу.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области увеличивается посещаемость благоустроенных мест.

«Приятно отметить, что посещаемость всех тех мест благоустройства, которые мы осуществили, заметно растет. Это значит, что они востребованы, что там есть место и отдыху, и малому бизнесу, и комфортному пребыванию наших жителей и гостей», — сказал Воробьев.